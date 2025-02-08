Kırıkkale'de Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Kırıkkale'de, FETÖ üyesi olması nedeniyle hakkında 7 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yoğun bir çalışma sürdürdü.

Bu çalışmalar neticesinde, örgüte üye olmak suçundan aranan İ.K., emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.