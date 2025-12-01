Kırıkkale'de Firari Hükümlü Mutfak Dolabında Yakalandı

Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari T.K., polis tarafından dayısının evinde mutfak dolabında saklanırken yakalandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:07
Asayiş Şube ekipleri çilingirle kapıyı açtı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Edinilen bilgiye göre, hakkında başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kalmak suretiyle yağma suçundan 5 yıl 7 ay ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü T.K. için polis ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı.

Takip sonucu T.K.'nin dayısının evinde olduğu tespit edildi. Çilingir yardımıyla açılan kapı sonrası yapılan aramada, firari şahıs saklandığı mutfak dolabının içinde yakalandı.

Gözaltına alınan T.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

