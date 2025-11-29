Kırıkkale'de Hesabında Yanlışlıkla 55 Milyon Lira Gören Adem Gürler Şoke Oldu

Mobil bankacılıkta görülen tutar hesabı bloke etti, yetkilerden açıklama bekleniyor

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Adem Gürler, mobil bankacılık uygulamasını açtığında hesabında 55 milyon lira gördü ve gözlerine inanamadı.

'Arkadaşımın gönderdiği 6 bin 750 lirayı kontrol etmek için hesaba girdim, ancak ekranda milyonlarca lirayle karşılaştım,' diyen Gürler, hesabının şu an bloke edildiğini ve yetkililerden sürecin aydınlatılmasını istediğini söyledi.

Gürler, 'Geçen hafta pazartesi günü arkadaşım tarafından hesabıma 6 bin 750 lira havale yapıldı. O güne kadar hesabıma girmemiştim. O gün hesabıma girdiğimde 55 milyonu gördüm. Şu anda hesaplarım blokeli. Polis ve jandarmadan bilgi aldım, bir şey yapamayacaklarını, herhangi bir dosya açılmadığını söylediler. Parayı o an hesabımda gördüğümde yaşam bitti, gerçekten hayaller başlamıştı. 55 milyonu hesabımda gördüğümde düşünmedim değil yani' şeklinde konuştu.

Gürler ayrıca, hesabına el konulduğunu ve şu an işlem yapamadığını belirterek, 'MASAK el koyduğu için banka da bir şey yapamadı. Öyle kaldım yani, banka hesabımı da şu an kullanamıyorum. Devlet büyüklerimden en azından bu parayı kim gönderdi, ne yaptı, nereden geldi baksınlar. Bana vermesinler, zaten yasa yoluyla halletmek istiyorum. Burada mağdur olan benim, hesabımı kullanamıyorum. Hayal kurulacak kadar büyük para. Ben 55 sene çalışsam o parayı bir arada göremem. Banka çalışanları da ilk başta 55 bin lira dediler, sonra 55 milyonu görünce onlar da kendinden geçti. 'Bu nasıl bir para?' diye. Beni görüyorsun işçi, emekçi bir insanım. Kendi yağında kavrulan bir insanım,' dedi.

Son olarak Gürler, benzer olayları sosyal medyada araştırdığını belirterek, 'Ülkemizde 'ben çok zenginim ama hesabımda 55 milyon gelmiş, kullanmam' diyecek adam yalan söyler. İlk kez başıma geldi. 34 yaşında bir insanım, 34 sene sonra da daha gelmez yani. Milyonda bir tane ben denk gelmişim. Konuyla alakalı sosyal medya hesaplarından ben de baktım, araştırdım. Milyonlarca insandan bir tanesi de benim başıma geldi diye cevap gelmedi' ifadelerini kullandı.

