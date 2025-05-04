Kırıkkale'de Karbonmonoksit Gazından Üzücü Olay: Çift Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle bir çiftin hayatını kaybettiği bildirildi. Irmak köyü Yeşilöz mevkisinde yaşayan Celal Türkoğlu (67) ve Sündüs Türkoğlu (64)'dan haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti.
Eve giren yakınları, odada hareketsiz yatan çiftin durumunu görerek durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucunda, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.
Yaşamını yitiren çiftin cesetleri, otopsi işlemleri için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca yaşamını yitirdi.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca yaşamını yitirdi.