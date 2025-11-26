Kırıkkale'de Kartpostallık 'Sis Denizi' Havadan Görüntülendi

Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahında oluşan yoğun sis, havadan kaydedilen görüntülerle kenti beyaz bir örtüye bürüdü; sabah artıp öğleye doğru yer yer dağıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 14:42
43 ilin geçiş güzergahında yer alan Kırıkkale, yoğun bir sis tabakasıyla kaplandı.

Yüzlerce metre yükseklikten kaydedilen görüntülerde şehir, adeta bir 'sis denizi' altında kaldı. Ana arterler, yüksek katlı yapılar ve yerleşim alanları bulutun içinde silik siluetler halinde seçildi.

Görüntülerde, güneşin belirmesiyle mavi tonların hakim olduğu iki ayrı katman dikkat çekti; kent dokusu yüksek noktalardan zaman zaman belirginleşti.

Sisin yoğunluğu sabah saatlerinde arttı; öğle saatlerine doğru ise yer yer dağılmaya başladı.

