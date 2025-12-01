Kırıkkale'de mutfak dolabında yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K., polis operasyonunda mutfak dolabında yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 18:52
Operasyon ve yakalama

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan takip sonucunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firarinin saklandığı adres tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, hakkında "başkasını bir malın teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kalmak suretiyle yağma" suçundan 5 yıl 7 ay, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan ise 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K.'nin dayısına ait evde saklandığı belirlendi.

Teknik ve fiziki takip sonrası düzenlenen operasyonda ekipler, çilingir yardımıyla eve girdi. Evde arama yapan polis, firariyi mutfak dolabında saklanırken yakaladı.

T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

