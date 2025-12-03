Kırıkkale'de Otomobilin Çarptığı 84 Yaşındaki Kadın Metrelerce Savruldu — Kaza Kamerada

Kırıkkale'de Otomobilin Çarptığı 84 Yaşındaki Kadın Metrelerce Savruldu
Kaza anı güvenlik kamerasında
Kırıkkale'de, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki C.A. otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, T.S.A. (28) yönetimindeki 06 ELT 688 plakalı otomobil, C.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın metrelerce savruldu.
Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaşlı kadına yerde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza sonrası sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı; görüntüler kaza anını açık şekilde kaydetti.
Kırıkkale Emniyeti ve sağlık ekiplerinin soruşturması ve müdahalesi sürüyor.
