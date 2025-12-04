Kırıkkale'de Özel Bireyler Müzik ve Halayla Coştu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde belediye etkinliği

Kırıkkale Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen programda, özel bireyler ve aileleri müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Belediye düğün salonunda gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılara akşam yemeği ikram edildi. Yemek sonrası sahne alan müzisyenler sevilen eserleri seslendirirken, özel bireyler müzikle oynayıp halay çekerek coşkulu anlar yaşadı.

Belediye Başkanı Ahmet Önal programda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bu süreç zaman, emek ve kararlılık istiyor. Gönüllere dokunarak zihinsel engelleri kaldırmaya gayret ediyoruz. Bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki beraberiz"

Etkinlik sonrası duygularını paylaşan Mustafa Taşdemir, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Yedik içtik, Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Allah sağlık sıhhat versin, başımızdan eksik etmesin" dedi.

Bir diğer katılımcı anne Erfide Erdivan ise memnuniyetini, "Çocuklarımız çok eğleniyor, çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz" sözleriyle ifade etti.

