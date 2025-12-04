Kırıkkale'de Özel Bireyler Müzik ve Halayla Coştu

Kırıkkale Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde özel bireyler müzik eşliğinde oynayıp halay çekerek doyasıya eğlendi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 01:28
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 01:28
Kırıkkale'de Özel Bireyler Müzik ve Halayla Coştu

Kırıkkale'de Özel Bireyler Müzik ve Halayla Coştu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde belediye etkinliği

Kırıkkale Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen programda, özel bireyler ve aileleri müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Belediye düğün salonunda gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılara akşam yemeği ikram edildi. Yemek sonrası sahne alan müzisyenler sevilen eserleri seslendirirken, özel bireyler müzikle oynayıp halay çekerek coşkulu anlar yaşadı.

Belediye Başkanı Ahmet Önal programda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bu süreç zaman, emek ve kararlılık istiyor. Gönüllere dokunarak zihinsel engelleri kaldırmaya gayret ediyoruz. Bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki beraberiz"

Etkinlik sonrası duygularını paylaşan Mustafa Taşdemir, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Yedik içtik, Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Allah sağlık sıhhat versin, başımızdan eksik etmesin" dedi.

Bir diğer katılımcı anne Erfide Erdivan ise memnuniyetini, "Çocuklarımız çok eğleniyor, çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz" sözleriyle ifade etti.

KIRIKKALE'DE ÖZEL BİREYLER DÜZENLENEN PROGRAMDA MÜZİK EŞLİĞİNDE OYNAYIP HALAY ÇEKEREK GÖNÜLLERİNCE...

KIRIKKALE'DE ÖZEL BİREYLER DÜZENLENEN PROGRAMDA MÜZİK EŞLİĞİNDE OYNAYIP HALAY ÇEKEREK GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

KIRIKKALE'DE ÖZEL BİREYLER DÜZENLENEN PROGRAMDA MÜZİK EŞLİĞİNDE OYNAYIP HALAY ÇEKEREK GÖNÜLLERİNCE...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fethiye Katrancı Koyu Yangını: Onlarca Karavan ve Bungalov Kül Oldu
2
Malatya'da 61 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
3
Tarımın İsimsiz Kahramanları Fethibey'de Kadın Çiftçilere Eğitim Verdi
4
Erdoğan: Yeni Türkiye'de özgürlükler herkese eşit uygulanacak
5
Bursa Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Tarihi Aksı: Kazanan Projeler Açıklandı
6
Kırşehir'de 14 Yıldır Rakipsiz: Muharip Gaziler Başkanı Kemal Parlak
7
İzmir Ödemiş'te Çiftlik Yangını: 16 Büyükbaş Telef, 500 Balya Saman Yandı

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?