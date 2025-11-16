Kırıkkale'de Trafik Magandası E.D.'ye Adli Kontrol

Kırıkkale-Çorum D200'de tehlikeli manevralarla bir ailenin önünü kesen sürücü E.D., PTS ve KGYS görüntüleriyle yakalandı; adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 16:29
Kırıkkale'de Trafik Magandası E.D.'ye Adli Kontrol

Kırıkkale'de Trafik Magandası E.D.'ye Adli Kontrol

Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 12'nci kilometresinde trafikte tehlikeli manevralar yaparak başka bir araçtaki ailenin can güvenliğini riske atan sürücü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Mahkeme, şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Görüntüler sosyal medyada yayıldı, emniyet harekete geçti

Olay anı, araç içi kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmayı başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde görüntüler detaylı şekilde incelendi.

Ekipler, Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden aracın plakasını tespit etti. Sürücünün konumu yapılan teknik takip sonucu Yozgat olarak belirlendi.

Yakalama ve adli süreç

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli sürücü E.D. (37)'yi Yozgat'ta yakalayarak Kırıkkale'ye getirdi. Yapılan incelemede sürücünün 9 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Trafik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen işlemlerde sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 8 bin 306 lira para cezası ve 95 ceza puanı uygulandı. Emniyetteki işlemlerin ardından E.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KIRIKKALE'DE TRAFİKTE TEHLİKELİ MANEVRALAR YAPARAK BAŞKA BİR ARAÇTAKİ AİLENİN CAN GÜVENLİĞİNİ...

KIRIKKALE'DE TRAFİKTE TEHLİKELİ MANEVRALAR YAPARAK BAŞKA BİR ARAÇTAKİ AİLENİN CAN GÜVENLİĞİNİ RİSKE ATAN SÜRÜCÜ, POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANARAK ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

KIRIKKALE'DE TRAFİKTE TEHLİKELİ MANEVRALAR YAPARAK BAŞKA BİR ARAÇTAKİ AİLENİN CAN GÜVENLİĞİNİ...

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İskenderun'da SPA ve Masaj Salonlarına Denetim: 14 Yabancı Kadın Gözlem Altına Alındı
2
İskenderun'da 12 Yıl 6 Ay Hapisle Aranan A.Ü. Yakalandı
3
59 Yıl 9 Ay 21 Gün Hapis Cezasıyla Aranan B.K. İstanbul’da Yakalandı
4
Sivas'ta Kayıp 80 Yaşındaki Medet Uzun Demiryolu Yakınında Ölü Bulundu
5
Ayakkabıların içinden milyonluk altın çıktı
6
Bayrampaşa'da pompalı tüfek dehşeti: 1'i polis, 4 kişi yaralandı
7
Şuhut'ta Cumartesi Pazar Duası Geleneği Sürüyor

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?