Kırıkkale'de Trafik Magandası E.D.'ye Adli Kontrol

Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 12'nci kilometresinde trafikte tehlikeli manevralar yaparak başka bir araçtaki ailenin can güvenliğini riske atan sürücü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Mahkeme, şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Görüntüler sosyal medyada yayıldı, emniyet harekete geçti

Olay anı, araç içi kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmayı başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde görüntüler detaylı şekilde incelendi.

Ekipler, Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden aracın plakasını tespit etti. Sürücünün konumu yapılan teknik takip sonucu Yozgat olarak belirlendi.

Yakalama ve adli süreç

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli sürücü E.D. (37)'yi Yozgat'ta yakalayarak Kırıkkale'ye getirdi. Yapılan incelemede sürücünün 9 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Trafik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen işlemlerde sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 8 bin 306 lira para cezası ve 95 ceza puanı uygulandı. Emniyetteki işlemlerin ardından E.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

