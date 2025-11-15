Kırklareli'de FETÖ Operasyonu: Yurtdışına Kaçmaya Çalışan 6 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'de düzenlenen operasyonda, Bulgaristan sınırından kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı; 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 08:59
Kırklareli'de FETÖ Operasyonu: Yurtdışına Kaçmaya Çalışan 6 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'de FETÖ operasyonu: 6 şüpheli sınır hattında yakalandı

Operasyonun detayları

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ terör örgütüne yönelik bir operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, Bulgaristan sınır hattından yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 6 kişi yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 5'i, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Emniyet ve jandarma güçlerinin sınır güvenliğine yönelik çalışmaları çerçevesinde yürütülen soruşturma devam ediyor.

KIRKLARELİ’NDE FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞAN ALTI...

KIRKLARELİ’NDE FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞAN ALTI ŞÜPHELİ YAKALANDI.

KIRKLARELİ’NDE FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞAN ALTI...

İLGİLİ HABERLER

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Yıldırım'da Hafif Ticari Araç Yanarak Kül Oldu
2
Nevşehir'de İşçi Servisi Takla Attı: 14 Yaralı, Biri Şemsiye ile Yatarak Bekledi
3
Dilovası parfüm tesisi yangını: Vardiya amiri Tuncay Yıldız hayatını kaybetti, ölü sayısı 7’ye çıktı
4
Kırklareli'de FETÖ Operasyonu: Yurtdışına Kaçmaya Çalışan 6 Şüpheli Yakalandı
5
Bursa Nilüfer'de Feci Kaza: Alkollü Sürücü Halil Acar Hayatını Kaybetti
6
Tahliyeden Uyanışa: Murat Köroğlu Cezaevi Deneyimleriyle Gençleri Suçtan Uzaklaştırıyor
7
Erdek'te 7 Metrede Bin Yıllık Bizans Sütunları Gün Yüzüne Çıktı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı