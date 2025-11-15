Kırklareli'de FETÖ Operasyonu: Yurtdışına Kaçmaya Çalışan 6 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'de FETÖ operasyonu: 6 şüpheli sınır hattında yakalandı
Operasyonun detayları
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ terör örgütüne yönelik bir operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında, Bulgaristan sınır hattından yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 6 kişi yakalandı.
Yakalanan şüphelilerden 5'i, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Emniyet ve jandarma güçlerinin sınır güvenliğine yönelik çalışmaları çerçevesinde yürütülen soruşturma devam ediyor.
KIRKLARELİ’NDE FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞAN ALTI ŞÜPHELİ YAKALANDI.