Kırklareli'de Koruma Altındaki 6 Çocuğa Sünnet Düğünü

Kırklareli Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde koruma altındaki 6 çocuk için düzenlenen sünnet töreni, konvoy, Mevlid-i Şerif ve etkinliklerle kutlandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 19:07
Tören İl Protokolünün Katılımıyla Gerçekleşti

Kırklareli Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde koruma ve bakım altında bulunan 6 çocuk için özel bir sünnet töreni düzenlendi.

Tören, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve il protokolünün katılımı ile gerçekleştirildi. Program, sünnet konvoyunun şehir turu ile başladı ve halkın ilgisini çekti.

Mevlid, Kına ve Eğlence Dolu Etkinlikler

Konvoyun ardından Mevlid-i Şerif okunarak çocukların ellerine kına yakıldı. Pastanın kesildiği törende çocuklar, palyaço gösterileri ve çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinlik, çocuklar ve katılımcılar için sıcak ve anlamlı anlara sahne oldu.

