Kırklareli'de Sonbahar-Kışlak Sürveyleriyle Süne Mücadelesi Başladı

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 mücadele programı kapsamında hububatları korumak için Sonbahar-Kışlak Sürveyleri çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:25
2026 yılı mücadele programı kapsamında saha çalışmaları başladı

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububat alanlarını süne zararlısından korumak amacıyla yürütülen çalışmalara başladı. Çalışmalar, üretimde verimliliği korumaya yönelik tedbirlerin bir parçası olarak planlandı.

Teknik personel, Babaeski Kumrular kışlağı ve Lüleburgaz Sakızköy korusundaki kışlaklarda Sonbahar-Kışlak Sürveyleri gerçekleştirdi. Bu sürveylerden elde edilecek veriler, sonraki yıl süne popülasyonunun şiddeti ve olası zarar düzeyi hakkında önemli göstergeler sağlayacak.

Müdürlük açıklamasında, bu sürveylerden elde edilecek verilere dayanarak bir sonraki yılın süne baskını şiddetinin ve muhtemel zarar düzeyinin bilimsel metotlarla tahmin edileceği belirtildi.

Tarlalardaki hububatın hasat edilmesi ve yabani buğdaygillerin olgunlaşmasının ardından, kışı geçirebilmek için vücudunda yeterli yağı depolayarak yüksek rakımlı dağlık alanlara göç eden süne zararlısı, ovalara inerek ekili alanlarda ciddi tahribata yol açıyor.

2026 yılı mücadele programı çerçevesinde yapılan bu önleyici çalışmaların, hububat üreticilerinin zarar riskini azaltması ve verim kayıplarının önüne geçmesi hedefleniyor.

