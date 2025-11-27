Kırklareli’de Tarımsal Kuraklık Toplantısı — Dr. Hasan Tanrıseven Başkanlığında

Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven başkanlığında Kırklareli Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi toplantısında 2024-2025 değerlendirilip 2025-2026 eylem planı ve tedbirleri kararlaştırıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 21:23
Kırklareli’de Tarımsal Kuraklık Toplantısı — Dr. Hasan Tanrıseven Başkanlığında

Kırklareli Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı

Kırklareli Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı, Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş amirlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantı Detayları

Toplantı, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında yapıldı. Katılımcılar arasında ilde kuraklık yönetimiyle ilgili kurum ve kuruluşların amirleri yer aldı.

Gündem ve Alınan Kararlar

Toplantıda; 2024-2025 tarım yılı değerlendirmesi ve 2025-2026 dönemi için güncel durum analizi ele alındı. Ayrıca, 2025-2026 döneminde kuraklık etkilerini önlemek amacıyla alınacak tedbirler, kurumsal katılım, sorumlulukların net şekilde belirlenmesi ve görev dağılımı görüşüldü.

Toplantıda, 2025 yılı eylem planı çerçevesinde yürütülen çalışmalar ile 2026 yılında yapılacak çalışmalar değerlendirilerek kararlar alındı.

KIRKLARELİ TARIMSAL KURAKLIK İL KRİZ MERKEZİ TOPLANTISI, VALİ YARDIMCISI DR. HASAN TANRISEVEN...

KIRKLARELİ TARIMSAL KURAKLIK İL KRİZ MERKEZİ TOPLANTISI, VALİ YARDIMCISI DR. HASAN TANRISEVEN BAŞKANLIĞINDA, İLGİLİ KURUM VE KURULUŞ AMİRLERİNİN KATILIMLARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

KIRKLARELİ TARIMSAL KURAKLIK İL KRİZ MERKEZİ TOPLANTISI, VALİ YARDIMCISI DR. HASAN TANRISEVEN...

İLGİLİ HABERLER

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kurtalan'da 'kaçırılma' tiyatrosu: İ.E. ailesinden 8 cumhuriyet altın istedi
2
Kepez Belediyesi'nden Yanan Aileye Yardım — Başkan Mesut Kocagöz Müdahale Etti
3
Ankara Mamak'ta 4 Katlı Binada Doğal Gaz Patlaması: 1 Yaralı
4
Siirt'te engelli gence merdiven çıkabilen tekerlekli sandalye desteği
5
Erdoğan: Trump 'Halk Bankası'nın problemi bizim için bitmiştir' dedi
6
Gebze'de Aşırı Hız Yapan Sürücü Tutuklandı
7
Zafer Partisi 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi: 35 Madde Oy Birliğiyle Değişti

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?