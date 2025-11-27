Kırklareli’de Tarımsal Kuraklık Toplantısı — Dr. Hasan Tanrıseven Başkanlığında

Kırklareli Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı

Kırklareli Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı, Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş amirlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantı Detayları

Toplantı, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında yapıldı. Katılımcılar arasında ilde kuraklık yönetimiyle ilgili kurum ve kuruluşların amirleri yer aldı.

Gündem ve Alınan Kararlar

Toplantıda; 2024-2025 tarım yılı değerlendirmesi ve 2025-2026 dönemi için güncel durum analizi ele alındı. Ayrıca, 2025-2026 döneminde kuraklık etkilerini önlemek amacıyla alınacak tedbirler, kurumsal katılım, sorumlulukların net şekilde belirlenmesi ve görev dağılımı görüşüldü.

Toplantıda, 2025 yılı eylem planı çerçevesinde yürütülen çalışmalar ile 2026 yılında yapılacak çalışmalar değerlendirilerek kararlar alındı.

