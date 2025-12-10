Kırklareli’de Yem Yüklü Tır Köprüde Devrildi

Kırklarelinin Lüleburgaz ilçesine bağlı Alacaoğlu köyü yolunda meydana gelen kazada, yem yüklü bir tır köprü üzerinde devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı; kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza Detayları ve Müdahale

Edinilen bilgilere göre, çiftliğe yem taşıyan tır, virajı geçtikten sonra saat 19.00 sıralarında köprü üzerinde devrildi. Yüklü miktarda yem yola ve köprüden saçıldı.

Devrilen tır, bölgeye sevk edilen vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı ve trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Ekiplerin temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

LÜLEBURGAZ İLÇESİNE BAĞLI ALACAOĞLU KÖYÜ YOLUNDA SAAT 19.00 SIRALARINDA ÇİFTLİĞE YEM TAŞIYAN TIRIN DORSESİ VİRAJI ALAMAYARAK DEVRİLDİ. KAZADA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN, YÜKLÜ MİKTARDA YEM YOLA SAÇILDI.