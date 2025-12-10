DOLAR
Kırklareli’de Yem Yüklü Tır Köprüde Devrildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Alacaoğlu köyü yolunda saat 19.00 sıralarında yem yüklü tır köprü üzerinde devrildi; yaralanma yok, yol temizlik sonrası açıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 08:56
Kırklarelinin Lüleburgaz ilçesine bağlı Alacaoğlu köyü yolunda meydana gelen kazada, yem yüklü bir tır köprü üzerinde devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı; kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza Detayları ve Müdahale

Edinilen bilgilere göre, çiftliğe yem taşıyan tır, virajı geçtikten sonra saat 19.00 sıralarında köprü üzerinde devrildi. Yüklü miktarda yem yola ve köprüden saçıldı.

Devrilen tır, bölgeye sevk edilen vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı ve trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Ekiplerin temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

