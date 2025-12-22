Kırklareli İl Encümeni Toplantısı: Yatırımlar ve Hizmet Verimliliği Masaya Yatırıldı

Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirildi

Kırklareli İl Encümeni Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında ve encümen üyelerinin katılımıyla Valilik Atatürk Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıda il genelindeki yürütülen çalışmaların yanı sıra kamu hizmetlerinin sunumunda etkinlik ve yatırım süreçlerinin verimliliği kapsamlı şekilde gündeme alındı.

Toplantıda, Kırklareli’nin daha planlı, daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Encümen üyeleri, mevcut projelerin ilerleyişini ve yeni yatırım önceliklerini görüşerek uygulama süreçlerindeki iyileştirme alanlarını belirledi.

Alınan kararlarla birlikte, Kırklareli’nin ihtiyaçlarına yönelik hızlı ve doğru çözümler üretilmesinin hedeflendiği bildirildi. Toplantı, yatırımların etkin takibi ve kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına dönük adımların atılması yönünde sonuçlandı.

İL ENCÜMENİ TOPLANTISI, KIRKLARELİ VALİSİ UĞUR TURAN BAŞKANLIĞINDA, ENCÜMEN ÜYELERİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.