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Kırklareli'nde Askeri Araç ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kırklareli'nde askeri araç ve otomobilin çarpışması sonucu 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı. Kazanın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 14:57
Kırklareli'nde Askeri Araç ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında, bir askeri araç ile otomobil çarpıştı. Kazada, 3'ü askeri personel olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırklareli-İstanbul kara yolunun Kolej mevkisinde, henüz kimliği tespit edilemeyen askeri bir aracın 39 ADN 136 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti. Olayın hemen ardından kaza yerinde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle Kırklareli istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Yaralılar, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu üzücü kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kırklareli'nde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü askeri personel 4 kişi...

Kırklareli'nde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı.

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