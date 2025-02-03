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Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu: 9 Kişi Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma, yasadışı yollardan giren 9 düzensiz göçmeni yakaladı ve geri gönderme merkezine teslim etti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:45
Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu: 9 Kişi Yakalandı

Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu Başarılı Oldu

Kırklareli ilinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler, düzensiz göçle mücadelenin önemini vurgulamak amacıyla denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Kofçaz İlçesinde Yakalama Gerçekleşti

Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyon ile 9 düzensiz göçmeni tespit ederek yakaladı. Yabancı uyruklu göçmenler, gerekli işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Olay, ülke genelinde düzensiz göçle mücadele çerçevesinde alınan sıkı önlemlerin bir sonucu olarak dikkat çekiyor.

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