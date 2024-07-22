Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kırklareli'nde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kırklareli'de etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 19:41
Kırklareli'nde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kırklareli'nde Aniden Başlayan Şiddetli Yağış

Kırklareli'de, beklenmedik bir şekilde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı zorlaştırdı. Kent merkezinde, özellikle Cumhuriyet Meydanı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşların Önlemleri

Yağışa hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş, otobüs durakları ve iş yerlerinin tenteleri altında yağıştan korunmaya çalıştı. Kırklareli Belediyesi'nin ekipleri de su baskınlarına karşı önlemler aldı. Rögar kapakları açılarak, olası taşkınların önüne geçilmesi amaçlandı.

Hava Durumu ve Beklentiler

Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde, sağanağın önümüzdeki akşama kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde aniden başlayan sağanaktan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Kırklareli'nde aniden başlayan sağanaktan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Kırklareli'nde aniden başlayan sağanaktan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Kırklareli'nde aniden başlayan sağanaktan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Kırklareli'nde aniden başlayan sağanaktan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Kırklareli'nde aniden başlayan sağanaktan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Kırklareli'nde aniden başlayan sağanaktan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Kırklareli'nde aniden başlayan sağanaktan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

İLGİLİ HABERLER

3 KG yoğurt 80 TL’den düştü! Tarım Kredi’de dev kampanya bitti bitiyor

Emeklilikte yaş şartı nirvanaya çıkıyor! Hemen emekli olsam diyenler kabusu yaşayacak

Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek

Toyota'dan efsane teklif: 175.000 TL bedava üstelik faizler %0,99’a düşürüldü!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

QNB Finansbank emeklilere sözünü tuttu! 4A 4B 4C hepsine tek şartla para yağdıracak

Garanti Bankası yine yaptı yapacağını! Başvuranlar 100.000 TL'yi 5 dakikada cebine atacak

Siyasetçi olmak için ideal burçlar açıklandı! 4 burç liderlik özellikleriyle öne çıkıyor

Toyota'dan efsane teklif: 175.000 TL bedava üstelik faizler %0,99’a düşürüldü!

Emeklilikte yaş şartı nirvanaya çıkıyor! Hemen emekli olsam diyenler kabusu yaşayacak

Günlük araç kiralamada kaçırılmayacak indirim fırsatı! İşte tarihler ve detaylar...

Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek

Kooperatiflere yönelik yeni destek programı başlıyor! İşte detaylar...

Maaşı yetmeyen emeklilere can suyu geldi! Bu geceden itibaren 32 bin TL ödeme verilecek

3 KG yoğurt 80 TL’den düştü! Tarım Kredi’de dev kampanya bitti bitiyor

Fiat o modelinde fiyatı düşürdükçe düşürdü! Bütçesi 500 bin TL olan koşa koşa almaya gidecek

32’li tuvalet kağıdı 119 TL! Bugün son defa raflarda bulunuyor