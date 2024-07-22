Kırklareli'nde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kırklareli'nde Aniden Başlayan Şiddetli Yağış

Kırklareli'de, beklenmedik bir şekilde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı zorlaştırdı. Kent merkezinde, özellikle Cumhuriyet Meydanı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşların Önlemleri

Yağışa hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş, otobüs durakları ve iş yerlerinin tenteleri altında yağıştan korunmaya çalıştı. Kırklareli Belediyesi'nin ekipleri de su baskınlarına karşı önlemler aldı. Rögar kapakları açılarak, olası taşkınların önüne geçilmesi amaçlandı.

Hava Durumu ve Beklentiler

Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde, sağanağın önümüzdeki akşama kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde aniden başlayan sağanaktan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Kırklareli'nde aniden başlayan sağanaktan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Kırklareli'nde aniden başlayan sağanaktan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Kırklareli'nde aniden başlayan sağanaktan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı.