Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Sevgi Evlerine Ziyaret: Çocuklarla Buluştu

Vali ve eşi sevgi evlerinde çocuklarla zaman geçirdi

Kırklareli Valisi Uğur Turan ve eşi Nihal Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş’ın eşliğinde Çocuk Evi Koordinasyon Merkezi’ne bağlı sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya geldi.

Ziyarette Vali Uğur Turan ve Nihal Turan, devlet şefkatine emanet edilen çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet edip onlarla keyifli vakit geçirdi.

Sevgi evlerinde kalan çocukların mutluluğu ve geleceğe güvenle bakmaları adına gösterilen tüm emeklere teşekkür eden Vali, onlara sağlık, huzur ve başarı dolu bir gelecek temennisinde bulundu.

