Kırklareli Vize'de Yerli ve Milli Yulaf Çeşitleri Demonstrasyonu

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yerli ve milli yulaf çeşitlerinin üreticilere tanıtılması amacıyla demonstrasyon ekimi gerçekleştirildi.

Demonstrasyon sahası

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince, Vize ilçesi Gazi Mahallesi'nde Kahraman, Halkalı, Elmas ve Kınalı yulaf çeşitlerinin demonstrasyon ekimine başlandı.

Yetkili açıklaması

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, çalışmaların sürdüğünü belirterek şu ifadeyi kullandı: "Vize ilçemizde, yerli ve milli yulaf çeşitlerinin yaygınlaştırılması ve üreticilerimize tanıtılması amacıyla Gazi Mahallesi’nde Kahraman, Halkalı, Elmas ve Kınalı yulaf çeşitleri demonstrasyonu kuruldu."

