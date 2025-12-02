Kırşehir'de 20 metrekarelik Dükkanla Büyük Azim — Gizem Nuransoy

Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde 20 m² dükkânda 5 bin TL sermayeyle iş kuran Gizem Nuransoy, İç Anadolu ürünleriyle müşterinin ilgisini çekiyor ve KPSS hazırlığı yapıyor.

Küçük dükkanda büyük azim: Gizem Nuransoy Kırşehir'de işini büyütüyor

Kısıtlı sermayeyle başlayan ticaret

Kırşehir Ahi Evran Külliyesi Zanaatkarlar Çarşısında 20 metrekarelik dükkân işleten genç girişimci Gizem Nuransoy, sınırlı sermaye ile başladığı ticaret hayatını adım adım büyütüyor.

Bahçe Bitkileri Bölümü mezunu Nuransoy, mezuniyetinin ardından iş hayatına atıldı. Kırşehir, İç Anadolu bölgesi ve farklı yörelerden getirdiği ürünleri müşterilerine sunan Nuransoy kısa zamanda halkın ilgisini çekti.

Bir yandan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) hazırlıkları yapan Nuransoy, iş hayatında yaşadığı zorlukları paylaştı. Sözleri: "Okulu bitirdikten sonra iş hayatına başladım. İç Anadolu Bölgesi’nden ürün getiriyorum. Aynı zamanda da KPSS çalışması yapıyorum. İlk iş hayatına girdiğimde 5 bin TL sermayem vardı. Müşteri artışıyla birlikte ürün yelpazemi de genişletmeye başladım. Kahramanmaraş, Niğde, Nevşehir gibi şehirlere giderek hasat zamanlarında ürün alıyorum ve Kırşehir’de satışa sunuyorum"

Gelecek hedefi: işi büyütmek

İş yerini büyütme gayretinde olan Nuransoy, kendi imkânlarıyla başladığı ticaret hayatında başarılı olmak için çalışmayı sürdürüyor.

