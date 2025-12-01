Kırşehir'de 3,5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Operasyon ve ele geçirilen miktar

Kırşehir’de kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında polis ekipleri, Karakurt yolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir kamyonu durdurarak arama yaptı.

Araçta yapılan detaylı aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olan, 174 koli içerisinde toplam 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Yasal süreç

Olayla ilgili kamyon sürücüsü hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Operasyon, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin analiz ve saha çalışmaları sonucu gerçekleştirildi.

