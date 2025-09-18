Kırşehir'de çift evlerinde silahla öldürüldü — zanlı Kırıkkale'de yakalandı

Olay Yaylaözü köyünde gerçekleşti, şüpheli H.D. gözaltında

Kırşehir'in Akçakent ilçesine bağlı Yaylaözü köyü'nde yaşayan Refik Kaygısız (63) ve eşi Emine Kaygısız (62), ikametlerinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Komşuların evden silah sesleri duyması üzerine olay yerine gidilmesiyle, çifti yaralı olarak gören vatandaşlar sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, karı kocanın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Soruşturmayı yürüten Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, şüphelinin Kırıkkale'ye kaçtığını belirledi. Kırşehir ve Kırıkkale jandarma ekipleri ile Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü personelince düzenlenen operasyonda, zanlı H.D. Kırıkkale'de saklandığı ikamette gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından Kırşehir'e getirildi. İlk belirlemelere göre H.D. ile Kaygısız çifti arasında kuru ot ve ağaç yakılması nedeniyle tartışma yaşandı; tartışmanın büyümesi üzerine zanlının yanındaki silahla çifte ateş ettiği öğrenildi.