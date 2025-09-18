Kırşehir'de Çift Evlerinde Silahla Öldürüldü: Zanlı Kırıkkale'de Yakalandı

Kırşehir'in Yaylaözü köyünde Refik (63) ve Emine Kaygısız (62) evlerinde silahla öldürüldü; zanlı H.D. Kırıkkale'de yakalandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 18:03
Kırşehir'de Çift Evlerinde Silahla Öldürüldü: Zanlı Kırıkkale'de Yakalandı

Kırşehir'de çift evlerinde silahla öldürüldü — zanlı Kırıkkale'de yakalandı

Olay Yaylaözü köyünde gerçekleşti, şüpheli H.D. gözaltında

Kırşehir'in Akçakent ilçesine bağlı Yaylaözü köyü'nde yaşayan Refik Kaygısız (63) ve eşi Emine Kaygısız (62), ikametlerinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Komşuların evden silah sesleri duyması üzerine olay yerine gidilmesiyle, çifti yaralı olarak gören vatandaşlar sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, karı kocanın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Soruşturmayı yürüten Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, şüphelinin Kırıkkale'ye kaçtığını belirledi. Kırşehir ve Kırıkkale jandarma ekipleri ile Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü personelince düzenlenen operasyonda, zanlı H.D. Kırıkkale'de saklandığı ikamette gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından Kırşehir'e getirildi. İlk belirlemelere göre H.D. ile Kaygısız çifti arasında kuru ot ve ağaç yakılması nedeniyle tartışma yaşandı; tartışmanın büyümesi üzerine zanlının yanındaki silahla çifte ateş ettiği öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu Ticaret Festivali başladı: 54 firma, fuar merkezi hedefi
2
Göktaş: 630 Atama ile 51.947 Şehit Yakını ve Gazi Kamuya Yerleşti
3
Erdoğan: Türkiye BM Genel Kurulu'nda Filistin'in Sesi Olacak
4
Erdoğan: İsrail Eleştirisi ve Uluslararası Baskı Artıyor
5
Erdoğan'dan Mahmud Abbas onuruna Cumhurbaşkanlığı'nda akşam yemeği
6
Erdoğan'dan Abbas'a Uyarı: İsrail Hem Filistin'i Hem Bölgeyi Tehdit Ediyor
7
Tinubu, Rivers Eyaleti'ndeki OHAL'i 6 Ay Sonra Kaldırdı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)