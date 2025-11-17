Kırşehir’de Kaçak Tütün Operasyonu: 230 kg Ele Geçirildi

Kırşehir’de jandarmadan kaçak tütün operasyonu: 230 kg ele geçirildi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışması sonucu büyük miktarda kaçak tütün ele geçirdi.

Operasyon detayları

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, V.G. isimli 35 yaşındaki şahsın Adıyaman’dan otobüsle Ankara’ya kaçak tütün götürdüğüne dair bilgi aldı.

Ekipler, D-260 karayolu Kayseri–Kırşehir istikameti Kurugöl Köyü yol uygulama noktasında ilgili otobüsü durdurarak arama yaptı. Aramada, faturasız ve bandrolsüz olduğu belirlenen 230 kilogram kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi. Maddi değeri ise 230 bin TL olarak kaydedildi.

Şüpheli hakkında işlem

Olayla ilgili olarak V.G. (35) hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

