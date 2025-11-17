Kırşehir’de Kaçak Tütün Operasyonu: 230 kg Ele Geçirildi

Kırşehir jandarması, Adıyaman'dan otobüsle getirilen faturasız ve bandrolsüz 230 kilogram kıyılmış sarmalık tütünü D-260 karayolunda ele geçirdi; şüpheli V.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:13
Kırşehir’de Kaçak Tütün Operasyonu: 230 kg Ele Geçirildi

Kırşehir’de jandarmadan kaçak tütün operasyonu: 230 kg ele geçirildi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışması sonucu büyük miktarda kaçak tütün ele geçirdi.

Operasyon detayları

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, V.G. isimli 35 yaşındaki şahsın Adıyaman’dan otobüsle Ankara’ya kaçak tütün götürdüğüne dair bilgi aldı.

Ekipler, D-260 karayolu Kayseri–Kırşehir istikameti Kurugöl Köyü yol uygulama noktasında ilgili otobüsü durdurarak arama yaptı. Aramada, faturasız ve bandrolsüz olduğu belirlenen 230 kilogram kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi. Maddi değeri ise 230 bin TL olarak kaydedildi.

Şüpheli hakkında işlem

Olayla ilgili olarak V.G. (35) hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

KIRŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 230 KİLOGRAM KAÇAK...

KIRŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 230 KİLOGRAM KAÇAK KIYILMIŞ SARMALIK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
2
İstanbul Vadi Evleri 2. Etap Kura Çekimi 19 Kasım'da
3
Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Tesisi Yalova Birliği tarafından ‘Örnek Tesis’ seçildi
4
Tatvan Müftülüğü Aile Danışmanlık Merkezi Açılıyor
5
Sakarya Akyazı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
6
Türk Kızılay'dan Sudan'a Acil Yardım
7
Niğde'de Pastırma Şüphesi: 5 Kişi Hastaneye Başvurdu

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler