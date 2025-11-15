Kırşehir’de mandıra kazası: yem karma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti

Kırşehir Boztepe’de bir mandırada yem karma makinesine düşen işçi M.M.İ. yaşamını yitirdi; cenazesi Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 21:34
Olay yerinde müdahale yapıldı

Kırşehir’in Boztepe ilçesinde bulunan bir mandırada meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Bağbaşı Mahallesi'ndeki mandırada çalışan M.M.İ., henüz belirlenemeyen bir nedenle yem karma makinesinin içerisine düştü.

Durumu fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.M.İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçinin cansız bedeni, gerekli işlemlerin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

