Kırşehir'de Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

KIRŞEHİR(İHA) — Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, görev sırasında elektrik dağıtım mobil ekip personeli Kırşehir'de yaralı bir şahin buldu. Vatandaş, şahinin güvenliğini sağlayarak durumu yetkililere bildirdi.

Buluntu şahin, Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından şahinin tedavisine başlandı ve sağlık durumu yakından takip ediliyor.

