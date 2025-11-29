Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Ö.D. Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Gözaltı Sonrası Mahkeme Kararı

Edinilen bilgiye göre, hakkında yapılan bir şikayet üzerine emniyet ekiplerince gözaltına alınan Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Ö.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık incelemesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Ö.D. hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Mahkemece verilen karar doğrultusunda Ö.D. serbest bırakıldı.

KIRŞEHİR KENT KONSEYİ GENEL SEKRETERİ Ö.D., ŞİKAYET ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDIĞI EMNİYETTEKİ İKİ GÜNLÜK İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI