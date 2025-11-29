Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Ö.D. Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Kırşehir'de şikayet üzerine gözaltına alınan Kent Konseyi Genel Sekreteri Ö.D., Sulh Ceza Hakimliği kararıyla adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 23:12
Gözaltı Sonrası Mahkeme Kararı

Edinilen bilgiye göre, hakkında yapılan bir şikayet üzerine emniyet ekiplerince gözaltına alınan Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Ö.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık incelemesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Ö.D. hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Mahkemece verilen karar doğrultusunda Ö.D. serbest bırakıldı.

