Kırşehir Merkezli Yatırım Danışmanlığı Dolandırıcılığı Operasyonu: 9 Tutuklama

Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 zanlıdan 9'u tutuklanırken, dolandırıcılığın yıllık hacmi 55 milyon lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 11:11
Kırşehir Merkezli Yatırım Danışmanlığı Dolandırıcılığı Operasyonu: 9 Tutuklama

Kırşehir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu

Kırşehir merkezli olarak düzenlenen yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonu, 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu dolandırıcılık faaliyetlerini yürüten bir çeteye yönelik harekete geçti.

Zanlılar Yakalandı ve Tutuklandı

Operasyon neticesinde, İstanbul, Mersin, Kayseri ve Şanlıurfa illerinde 11 zanlı gözaltına alınırken, bu şahıslardan 9'u tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında 13 cep telefonu, 14 sim kart, 3 dizüstü bilgisayar ve 2 hard disk yer aldı.

Tutuklanan Şahıslar ve Elde Edilen Kazanç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.S, M.K, E.D, A.Ç, A.B.B, R.A, A.D, O.K. ve B.Ç. tutuklandı. Diğer iki zanlı, D.Ş. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte Yatırım Siteleri ve Haksız Kazanç

Yapılan incelemelere göre, zanlıların kendi yönettikleri sahte yatırım sitelerine mağdurları yönlendirdikleri, bu yolla paravan şirketler adına banka ve kripto cüzdan hesapları açarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Dolandırıcıların banka ve kripto cüzdan hesap hareketlerinde toplamda 55 milyon lira işlem hacmi meydana geldiği tespit edildi.

Kırşehir merkezli 4 ilde yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan...

Kırşehir merkezli 4 ilde yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 9'u tutuklandı. Operasyonlarda 13 cep telefonu, 14 sim kart, 3 dizüstü bilgisayar ve 2 hard diske el konuldu.

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