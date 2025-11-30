Kışın En Sık Görülen Cilt Hastalıkları: Kuruluk, Egzama, Sedef

Kışın cilt sorunları artıyor

Kış mevsiminde yaz aylarına göre daha fazla cilt problemi görüldüğünü belirten uzmanlar, aşırı kuruluk ve nem kaybı gibi şikâyetlerin öne çıktığını ifade ediyor. Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ümit Bostancı, özellikle sonbahar ve kış aylarında belirgin artış gözlendiğini aktarıyor.

Deri kuruluğu ve gece artan kaşıntılar

Dr. Ümit Bostancı, sonbahar ve kışla birlikte orta yaş ve üzeri kişilerde kollarda, bacaklarda, karın çevresi ve sırt bölgesinde deri kuruluğu ile geceleri şiddetlenen kaşıntıların artabileceğine dikkat çekti. Bostancı, "Deri kuruluğu giderilmediği sürece verilen kaşıntı kesici ilaçlar pek işe yaramaz. Deri kuruluğunu gidermenin tek yolu kuruyan bölgeleri kremlerle düzenli olarak nemlendirmektir" uyarısında bulundu.

Banyoda yapılmaması gerekenler arasında sıcak suyla banyo yapmak ve cildin fazla keselenmesi bulunduğunu belirten Bostancı, "banyodan sonra bütün vücut mutlaka kremlerle nemlendirilmelidir" dedi.

Saçlı deri, yüz ve kulak çevresini tutan egzama

Saçlı deri, yüz, dış kulak yolu ve kulak arkası gibi bölgeleri tutan; kızarıklık, kabuklanma ve kaşıntı ile seyreden bir egzama türünün kışın alevlenebileceği vurgulandı. Soğuk hava, azalan güneş ışınları ve artan stres ile alevlenmeler görülebilir. Bu durumda soğuk rüzgârdan korunma, dermatologların önerdiği, fazla yağlı olmayan nemlendiriciler ve tedavi kremlerinin düzenli kullanımı öneriliyor.

Sedef hastalığı (psoriasis)

Bostancı, sedef hastalığının "ömür boyu devam eden süreğen bir deri hastalığı" olduğunu ve vücudun herhangi bir bölgesinde ya da yaygın olarak kuruluk ve kabuklanmalarla seyredebildiğini belirtti. Yaz aylarında güneş ışınlarının iyileştirici etkisi varken, kışın azalan güneş ışınları, artan stres ve üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle alevlenmeler görülebileceğini söyledi.

Kış aylarında güneşli havalarda mümkün olduğunca güneş ışınlarından faydalanmanın, stres seviyesini azaltmak için açık havada yürüyüş ve spor yapmanın faydalı olacağı önerildi. Hastalık belirtilerinin arttığı durumlarda dermatolog muayenesi gerektiği vurgulandı.

El egzaması ve elde tahriş

Soğuk rüzgâr ve soğuk suların elde tahriş egzamasını tetikleyebildiği; bunun sonucunda ellerde kuruluk, kaşıntı, kızarıklık ve çatlama görülebileceği belirtildi. Dr. Bostancı, ellerin soğuktan ve sudan korunması gerektiğini, soğuk suyla ellerin yıkanmaması ve bulaşık yıkarken pamuk astarlı eldiven kullanılmasının önemini vurguladı. Ayrıca su temasından sonra mutlaka ellere nemlendirici kremler uygulanması gerektiğini, elleri yıkarken gliserinli sabunlar veya sabun içermeyen yıkama jelleri ya da köpükler kullanılabileceğini söyledi.

Soğuğa bağlı kurdeşen

Soğuğa bağlı kurdeşenin, soğuk su, soğuk hava veya buz gibi maddelerle temas sonucu ortaya çıkan kaşıntılı kızarıklıklar ve kabarıklıklarla seyrettiği ifade edildi. Tedavide soğuktan korunma ve bazı alerji ilaçları kullanıldığı, soğuğa maruz kalma sonucu el, ayak, burun ve kulak kepçesi gibi uç bölgelerde kaşıntılı ve ağrılı kabarıklıkların görülebileceği aktarıldı. Kış boyunca devam eden belirtiler için mutlaka bir dermatologla temasa geçilmesi gerektiği belirtildi.

