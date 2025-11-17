Kıyıköy'de Koruma Altındaki Camgöz Köpekbalığı Denize Bırakıldı

Kırklareli’nin Vize ilçesi Kıyıköy açıklarında avcılık faaliyeti sırasında ağlara takılan ve avcılığı yasak olan camgöz cinsi köpekbalığı, balıkçı Yasin Püsküllü tarafından canlı şekilde yeniden denize bırakıldı.

Olayın Detayları

Yasin Püsküllü, ağlara takılan köpekbalığını tekneye aldıktan sonra kontrol etti. Köpekbalığının canlı olduğunu fark eden Püsküllü, türe zarar vermeden dikkatlice tutarak denize iade etti. Bu duyarlı hareket, koruma altındaki türün doğal yaşamına dönmesini sağladı.

Teşekkür ve Değerlendirme

Koruma altındaki bir türün korunarak tekrar denize bırakılması, bilinçli ve sürdürülebilir balıkçılık açısından örnek bir davranış olarak değerlendirildi. Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü duyarlı balıkçıya teşekkür ederek bu tür davranışların önemine vurgu yaptı.

