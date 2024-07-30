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Kızılhaç'tan Orta Doğu Gerginliğine Acil Önlem Çağrısı

Kızılhaç, Orta Doğu'daki çatışmaların acilen durdurulması ve sivillerin korunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:11
Kızılhaç'tan Orta Doğu Gerginliğine Acil Önlem Çağrısı

Kızılhaç’tan Orta Doğu İçin Acil Çağrı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (IKKM), Orta Doğu'daki artan çatışmalar üzerine önemli bir açıklama yaptı. Komite, gerginliklerin derhal azaltılması ve sivil halkın korunması gerektiğinin altını çizdi.

Durumun Ciddiyeti

IKKM, Orta Doğu’daki bazı bölgelerde yaşanan saldırıların sivillere ciddi zararlar verdiğini ve bu durumun bölgedeki geniş çaplı bir çatışma riskini artırdığını belirtti. "Orta Doğu'da gerginliğin hemen azaltılması ve sivillerin korunması gerekmektedir," ifadelerine yer verildi.

Son Gelişmeler

Açıklamada, son haftalarda Filistin topraklarının, İsrail'in, Lübnan'ın güneyinin ve Yemen'in hedef alındığı bir dizi ölümcül saldırının yaşandığına dikkat çekildi. Gazze'deki çatışmaların sivilleri derinden etkilediği ve her gün yeni hayat kayıplarıyla karşılaşıldığı vurgulandı. Bu acı verici olaylar, sivil hayata öncelik verilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Yükümlülükler ve Çağrı

IKKM Yakın ve Orta Doğu Bölge Direktörü Vekili Eloi Fillion, bölgedeki artan çatışma tehditlerinden büyük endişe duyduklarını ifade etti. Fillion, tüm taraflara ve uluslararası topluma acilen gerginliği azaltmaları çağrısında bulundu: "Uluslararası insancıl hukuk, sivil halk için kritik korumalar sunmaktadır. Tüm tarafların yükümlülüklerine saygı göstermesi gerekmektedir. Ayrıca, çatışmaların siviller üzerindeki etkisini asgariye indirmek için somut adımlar atılmasını tavsiye ediyoruz," dedi.

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