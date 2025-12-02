Kızıltepe'de Huzur ve Güven Uygulaması: 752 Kişi Sorgulandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uygulamada 9 ekip ve 50 personel görev aldı; 752 kişi sorgulandı, 235 araç kontrol edildi, 7 sürücüye ceza verildi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 13:43
Kızıltepe'de Huzur ve Güven Uygulaması: 752 Kişi Sorgulandı

Kızıltepe'de Huzur ve Güven Uygulaması: 752 Kişi Sorgulandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Denetim kapsamı ve ekipler

Uygulamaya 9 ekip ve 50 personel katıldı. Ekipler, ilçede 4 okul çevresi, 10 umuma açık yer, 7 metruk bina ve 9 park ve bahçede denetim yaptı.

Kontroller ve sonuçlar

Denetimler sırasında 752 şahıs sorgulanırken, 235 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kural ihlali yapan 7 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

MARDİN’İN KIZILTEPE İLÇESİNDE, GENEL ASAYİŞİN VE KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK "HUZUR VE...

MARDİN’İN KIZILTEPE İLÇESİNDE, GENEL ASAYİŞİN VE KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK "HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI" YAPILDI.

İLÇE GENELİNDE 9 EKİP VE 50 PERSONELİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMADA; 4 OKUL ÇEVRESİ, 10...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın Annesi Safiye Aktaş Toprağa Verildi
2
Bolu'da Hacet Etkinliğinde Nefes Borusuna Kaçan Et Parçası: Sami Ayvaz Hayatını Kaybetti
3
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı
4
Diyarbakır'da Kafede Tuzak: Eşini Rahatsız Eden Şahıs Ayağından Vuruldu
5
Niğde 8. Kitap Fuarı Tamamlandı — "Okuyan Şehir" Kimliği Güçlendi
6
2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri
7
Malatya'da 34 Yıl 4 Ay 12 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı E.T. Yakalandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde