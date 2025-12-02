Kızıltepe'de Huzur ve Güven Uygulaması: 752 Kişi Sorgulandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Denetim kapsamı ve ekipler

Uygulamaya 9 ekip ve 50 personel katıldı. Ekipler, ilçede 4 okul çevresi, 10 umuma açık yer, 7 metruk bina ve 9 park ve bahçede denetim yaptı.

Kontroller ve sonuçlar

Denetimler sırasında 752 şahıs sorgulanırken, 235 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kural ihlali yapan 7 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

