KKTC 42'nci Yıl Coşkusu: Girne Kapısı'nda Törene Türkiye'den Üst Düzey Katılım

KKTC 42'nci kuruluş yıl dönümü Girne Kapısı'nda törenle kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 42’nci kuruluş yıl dönümü, Girne Kapısı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Etkinlikler, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığı’ndaki 08.45'teki tebrik kabulü ile başladı.

Törene katılanlar

Törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte; KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Yargıcı Gülden Çiftçioğlu, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ile parti ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Törenin akışı

Anıta çelenk sunumu ile başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, resmi kabulün ardından düzenlenen anma ve kutlama programıyla devam etti.

Anıt Özel Defteri'ne yazılanlar

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Anıt Özel Defteri'ne şu notu düştü:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilke ve devrimleriniz, Kıbrıs Türk halkının özgürlük, eşitlik ve kendi kendini yönetme mücadelesine ilham olmuştur. Verdiğiniz mücadele, Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesine de her zaman yol göstermiştir. Kıbrıs Türk halkı, değerlerinizle, demokrasiye ve hukuka olan bağlılığını kararlılıkla sürdürüyor. Kıbrıs Türk halkı, sizin gösterdiğiniz yolda, aklın ve bilimin yolunda ilerlemeye devam etmektedir. Barışı, adaleti ve insan onurunu korumak, bizlere miras bıraktığınız en büyük görevdir. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, sonsuz minnetle anıyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da deftere şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’nci kuruluş yıl dönümünü, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle fikirde ve gönülde birlik içinde, büyük bir coşku ve gururla idrak ediyoruz. Tarihimizin bize yüklediği sorumlulukla milli davamız olan Kıbrıs meselesine kararlılıkla sahip çıkıyor, KKTC’nin istikrarı, kalkınması ve uluslararası alanda güçlenmesi için çalışmalarımızı azimle sürdürüyoruz. Anavatan ve garantör Türkiye Cumhuriyeti dün gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün, hukukunun ve refahının korunması ve daha ileriye taşınması yönündeki ahdi ve tarihi görevlerini hassasiyetle yerine getirmeye devam edecektir. Bu vesileyle, şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, Kıbrıs Türk halkının hür ve müreffeh yarınları için birlik ve dayanışma içerisinde çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ediyoruz"

