KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler Trabzon'da — Vali Aziz Yıldırım'ı Ziyaret

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve heyeti, Trabzon'da Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret ederek Türkiye-KKTC ilişkileri, iş birliği ve bölgesel konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 11:20
KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler Trabzon'da — Vali Aziz Yıldırım'ı Ziyaret

KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler Trabzon Ziyaretinde

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Trabzon’a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve beraberindeki heyet, Vali Aziz Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.

Heyette kimler vardı?

Ziyarette Başkan Öztürkler’e; Cumhuriyet Meclisi İdari Amiri Milletvekili Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekili Hasan Küçük, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel eşlik etti.

Görüşmede öne çıkan konular

Vali Aziz Yıldırım, heyeti Trabzon’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Görüşmede Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler, iş birliği alanları ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Ziya Öztürkler de gösterilen misafirperverlik için Vali Yıldırım’a teşekkür ederek, Trabzon’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

