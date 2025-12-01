Koca Seyit’in Künye Defteri ve Gençlik Fotoğrafı İlk Kez Ortaya Çıktı

Koca Seyit’in künye defteri ve gençlik fotoğrafı ilk kez gün yüzüne çıktı

Çanakkale arşiv taramasıyla bulunan belge ve fotoğraf müzeye teslim edildi

Çanakkale Savaşları'nın simge isimlerinden Koca Seyit (Seyit Onbaşı)'nın, 276 kiloluk top mermisini kaldırarak düşman zırhlı gemisine karşı gösterdiği kahramanlığın izlerini taşıyan askere alınış künye kayıt defteri ile yöresel kıyafetli gençlik fotoğrafı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın yürüttüğü arşiv çalışmaları sonucunda ilk kez gün ışığına çıktı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, yoğun arşiv taraması sırasında Seyit Onbaşı'ya ait kayıt ve fotoğrafa ulaştıklarını belirtti. Kaşdemir, yapılan çalışmanın Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum arşivlerine erişimle sürdüğünü aktardı ve kaydın askerlik şubesine ait bilgiler ve fotoğraf içerdiğini vurguladı.

Kaşdemir, belge ve fotoğrafın bulunduğu döneme ait kayıtları koruyup köyündeki müzeye hediye ettiklerini belirterek, alan başkanlığı olarak amaçlarının Çanakkale kahramanlarının hatırasını canlı tutmak olduğunu ifade etti. Kaşdemir, Seyit Onbaşı'nın Türk milletinin gönlündeki yerinin baki olduğunu, kahramanın anısının her zaman saygıyla yaşatılacağını söyledi.

Bulunan askerlik künye kaydı ve gençlik fotoğrafı özel olarak çerçevelendi ve Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'na, Havran'daki Seyit Onbaşı Müzesi'nde sergilenmek üzere teslim edildi. Çalışmada emeği geçenlere Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Çanakkale Valisi Ömer Toraman tarafından teşekkür edildi.

Arşiv çalışması yetkilileri, bulunan belgelerin ve fotoğrafların hem tarihi belleğin korunmasına hem de gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

SEYİT ONBAŞI'NIN ASKERLİK KÜNYE KAYDI VE GENÇLİK FOTOĞRAFLI ÖZEL OLARAK ÇERÇEVELENEREK BALIKESİR VALİSİ İSMAİL USTAOĞLU'NA HAVRAN'DA BULUNAN SEYİT ONBAŞI MÜZESİNDE SERGİLENMEK ÜZERE TESLİM EDİLDİ