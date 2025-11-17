Kocaeli Bilişim Fuarı Başlıyor: 5G ve Yapay Zeka Öne Çıkıyor

Kocaeli Bilişim Fuarı tanıtıldı: "Yapay Zeka" temasıyla 21-23 Kasım'da

Kocaeli'de 21-23 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Kocaeli Bilişim Fuarının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Fuar, teknoloji tutkunlarını "Yapay Zeka" temasıyla ağırlayacak ve bölgedeki yeni teknolojilerin sergilendiği bir platform olacak.

Organizasyon ve iş birliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenecek fuarın; Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, ticaret odaları, MARKA ve Bilişim Vadisi iş birliğiyle gerçekleştirileceği belirtildi. Toplantıda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Murat Sandalcı, fuarın kapsamına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"45 oturumda yaklaşık 124 konuşmacı katılacak. Fuarda; yapay zekadan eğitime, spora tıbbi bilimlere, eğitime, müziğe varıncaya kadar birçok konu panel ve panalistlerin katılımıyla moderasyonlu toplantılarda konuşuluyor olacak. Aynı zamanda tüm bu oturumlardan çıkan çıktılar kitaplaştırılmak suretiyle gelecek nesillere de aktarılıyor olacak."

Fuar alanında 5G deneyimi: Kocaeli'de bir ilk

Sandalcı, fuarda yerel ve ulusal düzeyde 95 firmanın yer alacağını ve çeşitli atölye çalışmalarının düzenleneceğini belirtti. Operatörlerin desteğiyle yeni teknolojilerin tanıtılacağını vurgulayarak, fuarda Kocaeli'de ilk kez 5G deneyiminin sunulacağını açıkladı:

"İşin gizemini ve seyrini bozmamak adına çok söylemek istemiyorum ama Kocaeli’de ilk 5G deneyimi, operatörlerinde verdiği destekle Kocaeli Bilişim Fuarı’nda halkımızın hizmetine sunulmuş olacak".

Sektör temsilcilerinden değerlendirmeler

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli’nin dijital dönüşümde lider şehirlerden biri olduğunu vurguladı. Bulut, geçen yıl 30 bini aşkın ziyaretçi sayısını hatırlatarak şunları söyledi:

"Yapay zekadan mobiliteye, siber güvenlikten eğitim teknolojilerine uzanan geniş içeriğiyle fuar, 3 gün boyunca sektörün nabzını tutacak. Fuarımızın en değerli tarafı ise Kocaeli’nin sergilediği örnek iş birliği ruhudur. Kocaeli Fuarcılık A.Ş. ortakları; Büyükşehir Belediyemiz, ticaret odalarımız ve sanayi odamıza ek olarak üniversitelerimiz, Bilişim Vadisi ve Kalkınma Ajansının güç birliği sayesinde fuar, kentin kurumsal kapasitesini en üst düzeyde yansıtan ortak bir üretim modeli haline geldi. Bu dayanışma, Kocaeli’nin dijital dönüşümde neden Türkiye’nin lider şehirlerinden biri olduğunun en güçlü göstergesidir."

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise teknoloji şirketlerinin yükselişine dikkat çekerek şunları aktardı:

"Bilişim teknolojilerinin önemini hepiniz zaten biliyorsunuz. Geçtiğimiz son 20 yıla bakarsak, 20 yıl önceki hiçbir dünya ekonomi sıralamasında olmayan şirketlerin bugün ilk 10’da olduğunu görüyoruz. Bilişim teknolojileri vasıtasıyla 100 yıllık firmaların önüne geçtiklerini görmüş olduk. Geçen yıl 30 binin üzerinde bir ziyaretçi almıştık. Bu hedefimiz biraz daha fazlası, umarım olacaktır".

Katılımcılar ve etkinlik programı

Toplantıya, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, KOÜ Genel Sekreteri Mustafa Eren ve Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Önder Başkaya da katıldı.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuarda, 95 ulusal ve uluslararası firma stant açacak. Organizasyonda; bilişim, sanayi, eğitim, akıllı şehircilik, siber güvenlik ve hukuk gibi başlıklarda 45 oturum gerçekleştirilecek. Alanında uzman 124 konuşmacı panellerde yer alacak ve panellerin çıktıları fuar sonrasında kitaplaştırılarak kaynak haline getirilecek.

Fuarda ayrıca startuplar ile yatırımcıları buluşturacak etkinlikler düzenlenecek; Teknofest ve NASA gibi yarışmalarda dereceye giren gençler de projelerini sergileme imkanı bulacak.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENECEK KOCAELİ BİLİŞİM FUARI'NIN TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.