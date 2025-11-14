Kocaeli Darıca'da Gülhan Esen Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Kocaeli Darıca'da pusu: Genç kadın hayatını kaybetti

16 Mart 2024 sabahı Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi Halı Saha Sokak önünde işe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen (24), otomobilde bekleyen zanlı tarafından tabancayla vuruldu. Esen kanlar içinde yere yığılırken, zanlı kadını tekmeleyip olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Esen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve zanlının yakalanması

Soruşturma kapsamında bin saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelendi ve zanlının kimliği tespit edildi. Maktulün takıntılı eski sevgilisi Muhammed T. (29) şüpheli olarak belirlendi. Zanlının cinayetten sonra toplu taşımaya binemediği, otelde kalamadığı için sokak sokak yürüdüğü ve 5 gün sonra İstanbul'da yakalanarak tutuklandığı bildirildi. Olayla ilgili yardım ettiği iddia edilen İ.T. ve M.Ö. hakkında da dava açıldı; ifadeleri alınan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Savcılık mütalaası: Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme

Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Mütalaada cinayetin planlandığı, failin canavarca hisle ve eziyet çektirerek hareket ettiği belirtildi. Savcılık, sanık ile maktulün aynı depoda çalıştığını, kısa süreli arkadaşlık sonrası Esen'in görüşmeyi reddetmesiyle sanığın takıntı geliştirdiğini kaydetti. Maktulün tehdit ve takip şikayetleri olduğu, tedbir kararları aldırdığı ancak zanlının takibini sürdürdüğü aktarıldı.

Mütalaaya göre zanlı, Esen'in evlendikten sonraki adresini tespit edip günlerce takip etti, işe gidiş-geliş saatlerini öğrendi ve olay gününe kadar sistematik biçimde cinayet planı yaptı. Olay günü sabah bölgeye gelen zanlının, kamera kayıtlarına göre 1 saat 40 dakika keşif ve pusu beklediği, ardından ruhsatsız silahla Esen'e 7 el ateş ettiği belirtildi. Savcılık, maktul yere düştükten sonra hayatta olmasına rağmen zanlının öfkeyle tekme atmasının "eziyet çektirme" niteliği taşıdığını vurguladı. Otopsi raporunda ateşli silah yaralarının ölümcül olduğu, yüz bölgesindeki yaraların ise tekme darbeleriyle uyumlu bulunduğu ifade edildi.

Sanığın savunması

SEGBİS ile duruşmaya katılan sanık Muhammed T., iddiaları reddederek, "Olayı planlayarak yaptığım, maktule karşı canavarca hisle davrandığım şeklindeki iddialar doğru değildir. Ben zaten vicdanımla kendimi mahkum ettim, en ağır şekilde cezalandırdım. O gün de maktulü öldürmek için oraya gitmedim, bana ağır küfürler edince ve kolumu tutunca üzerimdeki silahla ateş etmiştim. Bu sonucu olsun istemezdim" dedi.

Mahkeme kararı ve cezalar

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Muhammed T.'yi "tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Zanlı ayrıca ruhsatsız silah taşıma suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 1.200 TL adli para cezası ile cezalandırıldı. Mahkeme, sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Diğer sanıkların durumu

Diğer sanık İ.T., suçluyu kayırma suçundan önce 1 yıl hapis cezası aldı; ceza takdiri indirimle 10 aya düşürüldü. Mahkeme, İ.T. hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına (HAGB) ve 5 yıl denetim süresi uygulanmasına karar verdi. Aynı suçla yargılanan M.Ö. ise, suçun işlendiğine dair yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.

