Kocaeli'de 2,6 milyon TL'lik kaçak gözlük ve tütün ele geçirildi

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasada değeri yaklaşık olarak 2 milyon 600 bin TL olan kaçak ürünler ele geçirildi.

Operasyon detayları

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında Gebze ve Gölcük ilçelerinde 27-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonda, ekipler tarafından 2 araç ve bir şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı.

Yapılan kontrollerde 500 adet ünlü markalara ait güneş gözlüğü ile 2 bin paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 600 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Malzemelere el konulurken olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

