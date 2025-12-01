Kocaeli'de 2,6 milyon TL'lik kaçak gözlük ve tütün ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2,6 milyon TL olan 500 güneş gözlüğü ve 2 bin paket ısıtılmış e-sigara tütünü ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 17:13
Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasada değeri yaklaşık olarak 2 milyon 600 bin TL olan kaçak ürünler ele geçirildi.

Operasyon detayları

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında Gebze ve Gölcük ilçelerinde 27-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonda, ekipler tarafından 2 araç ve bir şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı.

Yapılan kontrollerde 500 adet ünlü markalara ait güneş gözlüğü ile 2 bin paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 600 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Malzemelere el konulurken olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

