Kocaeli'de Anne Şehir'le Ara Tatilde Renkli Atölyeler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Merkezleri, ara tatilde çocuklara Robotik Kodlama, Akıl Oyunları ve hobi atölyeleriyle eğitici ve eğlenceli bir hafta sundu.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:56
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ara tatil döneminde çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta yaşattı. Anne Şehir Merkezleri'nde düzenlenen etkinlikler, miniklerin tatilini verimli ve renkli hale getirdi.

Atölyeler ve hedeflenen kazanımlar

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı merkezlerde, okul öncesi öğretmenlerinin rehberliğinde gerçekleştirilen atölyeler çocukların gelişimine odaklandı. Robotik Kodlama, Akıl Oyunları, Hobi ve Gelişim Atölyeleri ile Anne Şehir ile Adım Adım Hayat programı; el becerilerini, hayal gücünü ve sosyal etkileşimi güçlendirmeyi amaçladı.

Etkinliklerde minikler, el-göz koordinasyonlarını geliştirme, takım çalışmasına yatkınlık kazanma ve özgüvenlerini artırma fırsatı buldu. Eğitici olduğu kadar eğlenceli içeriklerle dolu atölyeler büyük ilgi gördü.

Anne-çocuk ortak etkinlikleri

Bazı aktivitelere anneler de katılarak çocuklarıyla birlikte üretme ve kaliteli zaman geçirme şansı yakaladı. Ortak çalışmalar, anne-çocuk iletişimini güçlendirirken birlikte geçirilen zamanları daha anlamlı kıldı.

Kamu hizmetinde sürdürülebilir hedef

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem çocukların gelişimine katkı sunmayı hem de aile bağlarını desteklemeyi sürdürecek çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Ara tatilde sunulan bu programlar, çocuklara öğrenme ve keşfetme heyecanını yaşatmayı amaçlıyor.

