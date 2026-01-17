Kocaeli'de Dip Bucak Temizlik: Kaldırım ve Yol Kenarları Temizleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleriyle yol kenarları ve kaldırımlarda düzenli temizlik yapıyor; şehir estetiği ve yaya güvenliği korunuyor.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 11:08
Kent estetiği korunuyor, yaya konforu ve güvenliği öncelik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürütülen temizlik çalışmalarıyla hem şehir estetiğini koruyor hem de yayaların konforu ve güvenliğini artırıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, belirli periyotlarla yol kenarları ve kaldırımlarda kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ekipler; yollara savrulan yapraklar, kuruyan dallar ve çeşitli atıklar gibi çevre kirliliğine neden olan unsurları düzenli olarak toplayıp temizliyor. Bu sayede hem görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor hem de yayaların kullanım alanları güvenli hale getiriliyor.

Yapılan çalışmalar, kaldırımlarda yürüyen vatandaşların konforunu ve güvenliğini üst seviyede tutarken, şehrin genel görünümüne de olumlu katkı sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre temizliği ve kent düzenine yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürerek daha yaşanabilir bir Kocaeli hedefi doğrultusunda hizmet üretmeyi sürdürüyor.

