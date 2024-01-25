Kocaeli'de kentsel dönüşüme hız kazandırıldı: Sanayi tesislerine yakın olan risk altında yaşayanlar taşınacak

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Barbaros Mahallesi'nin bir bölümü, sanayi tesislerine yakın olması nedeniyle riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüme tabi tutuluyor. Büyükşehir Belediyesi, hak sahipleriyle anlaşarak mahalle sakinlerini Derince'nin Sopalı Mahallesi'ne taşıyacak. Bölgeye yeni konutlar, dükkanlar ve cami inşa edilecek.

Kocaeli'de kentsel dönüşüme hız kazandırıldı: Sanayi tesislerine yakın olan risk altında yaşayanlar taşınacak
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Barbaros Mahallesi'nin bir kısmı, sanayi tesislerine yakınlığı nedeniyle riskli bölge ilan edildi ve kentsel dönüşüm kapsamında taşınacak. Büyükşehir Belediyesi, Barbaros Mahallesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla birlikte "Kentsel Dönüşüm Projesi" yürüttüklerini açıkladı.

kentsel dönüşüm

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ DAHİLİNDE 534 YENİ KONUT

Büyükşehir Belediyesi, 11 Mayıs 2022'de başlattığı uzlaşma görüşmelerinde hak sahiplerinin yüzde 99'uyla mutabakat sağladı. Mahalleli, kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde Derince'nin Sopalı Mahallesi'ne yerleştirilecek.

Bölgeye 534 konut, 40 dükkan ve cami inşaatı; altyapı ve çevre düzenlemeleri dahil olmak üzere proje kapsamında yapılacak. 24 blok ve bir camiden oluşan projenin bloklarının kaba inşaatı bitti, cami inşaatı ve çevre düzenlemesi sürüyor. Proje yüzde 70 oranında tamamlandı.

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