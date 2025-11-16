Kocaeli’de manda sayısı 3 bin 295’e yükseldi: Damızlık desteği etkili oldu

Kocaeli’de manda sayısı 3 bin 295’e yükseldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Projesi kapsamında sağladığı damızlık manda desteği sonrası kentteki manda varlığında anlamlı bir artış gözlemlendi.

Proje ve dağıtım detayları

Proje kapsamında il genelinde 19 üreticiye damızlık manda desteği verildi. 2025 Kasım ayı itibarıyla Kocaeli genelindeki manda sayısı 2 bin 342 dişi ve 953 erkek olmak üzere toplam 3 bin 295 olarak kaydedildi. Manda varlığının 2 bin 806’sının Kandıra ilçesinde bulunduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-17 aylık boğa adayı damızlık mandaların 200 kilogramlık ağırlık karşılığının hibe olarak üreticilere verildiği belirtildi. Projede Anadolu mandalarının tercih edilmesiyle kan yakınlığının önlenmesi hedeflendi.

Çiftçiler memnun

Şenol Çakır, Kocaelili Manda Yetiştiriciler Birliği üyesi ve Kandıra Kabaağaç köyünde üretim yapan bir üretici, projenin süt verimini artırdığını ve malakların cüsse olarak büyüdüğünü söyledi. Çakır, verilen damızlık mandaların yavrularının başarılı çıktığını ve üreticilerin memnun olduğunu belirtti.

İşletmesinde 76 anaç manda bulundurduğunu ifade eden Çakır, işletmesinde toplam 100’ün üzerinde hayvan olduğunu, üretimin yarısını süt olarak sattıklarını, kalanını ise manda yoğurduna dönüştürdüklerini aktardı. Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile belediyenin tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerine teşekkür etti.

Yetkililer, projenin devamında manda sayısı ve genetik yapının daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

