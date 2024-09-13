Kocaeli'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç

Kocaeli'de Motosiklet Sürücüsü Polis Ateşinde Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü, açılan ateş sonucunda hayatını kaybetti.
Olayın Detayları
Mimar Sinan Mahallesi'nde, 21 yaşındaki K.U. idaresindeki plakasız motosiklet, polis ekipleri tarafından durdurulmaya çalışıldı fakat sürücü kaçmaya karar verdi.
İddialara göre, K.U. motosikletini polis memurlarının üzerine sürdü. Yaşanan kovalamacanın ardından, polis ateş açtı ve K.U. yaralanarak yere düştü.
Sağlık Müdahalesi
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk etti, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis Soruşturması
Yaşanan olayın ardından bir polis memuru gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.