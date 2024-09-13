DOLAR
33,89 -0,56%
EURO
37,57 0,06%
ALTIN
2.791,34 -0,11%
BITCOIN
1.969.468,91 0,22%

Kocaeli'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü olay sonucu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 02:03
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 02:03
Kocaeli'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç

Kocaeli'de Motosiklet Sürücüsü Polis Ateşinde Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü, açılan ateş sonucunda hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Mimar Sinan Mahallesi'nde, 21 yaşındaki K.U. idaresindeki plakasız motosiklet, polis ekipleri tarafından durdurulmaya çalışıldı fakat sürücü kaçmaya karar verdi.

İddialara göre, K.U. motosikletini polis memurlarının üzerine sürdü. Yaşanan kovalamacanın ardından, polis ateş açtı ve K.U. yaralanarak yere düştü.

Sağlık Müdahalesi

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk etti, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Soruşturması

Yaşanan olayın ardından bir polis memuru gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
Erdoğan Isparta mitinginde: “ekonomi gayet iyi durumda”
3
Kocaeli'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç
4
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
5
AİHM Kararı: FETÖ Hükümlüsü Üzerine Değerlendirmeler
6
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarında İki Hizbullah Üyesi Hayatını Kaybetti

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!