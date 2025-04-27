DOLAR
38,4 0%
EURO
43,69 0%
ALTIN
4.094,52 0%
BITCOIN
3.622.424,98 -0,16%

Kocaeli'de Polis Memuru Derede Ölü Bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde izinli gelen polis memuru Emre B., derede ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 00:23
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 00:23
Kocaeli'de Polis Memuru Derede Ölü Bulundu

Kocaeli'de Üzücü Olay: Polis Memuru Derede Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi'nde bir polis memuru, derede ölü olarak bulundu. 28 yaşındaki Emre B., Şırnak'taki şark görevinden izinli olarak geldiği dönemde, bir süre yakınları tarafından haber alınamaz hale geldi.

Yakınlarının kaybolduğunu bildirmesi üzerine, bölgeye jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda, Emre B.'nin cesedi, evinin yakınındaki derede bir akrabası tarafından bulundu.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı su altı grup amirliği dalgıç polisleri tarafından sudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polis memuru derede ölü bulundu. Bölgeye jandarma, polis, AFAD ve...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polis memuru derede ölü bulundu. Bölgeye jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
2
Büyükçekmece'de Müteahhit Tarafından Silahla Vurulan Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Kocaeli'de Polis Memuru Derede Ölü Bulundu
4
Saklı Kalanlar Sergisi: 40 Eserin Gizemli Hikayesi İstanbul'da
5
Mısır'da 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: Türkiye'den Yoğun Katılım
6
Berlin'de Filistin Destekçileri İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor