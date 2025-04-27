Kocaeli'de Polis Memuru Derede Ölü Bulundu

Kocaeli'de Üzücü Olay: Polis Memuru Derede Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi'nde bir polis memuru, derede ölü olarak bulundu. 28 yaşındaki Emre B., Şırnak'taki şark görevinden izinli olarak geldiği dönemde, bir süre yakınları tarafından haber alınamaz hale geldi.

Yakınlarının kaybolduğunu bildirmesi üzerine, bölgeye jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda, Emre B.'nin cesedi, evinin yakınındaki derede bir akrabası tarafından bulundu.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı su altı grup amirliği dalgıç polisleri tarafından sudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polis memuru derede ölü bulundu. Bölgeye jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.