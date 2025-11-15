Kocaeli'de Spor Müzesi Çağrısı: Tahir Büyükakın Sempozyumda Vurguladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu’nun açılışında kentin zengin spor kültürüne dikkat çekerek, 'Kocaeli’de spor müzesi olmalı' çağrısında bulundu.

Sempozyum açılışı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu, Kocaeli Kongre Merkezi’nde başladı. Üç gün sürecek sempozyumun açılış törenine; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Selvi, Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaelispor Başkanı Recep Durul, KASKF Başkanı Murat Aydın, spor kulüplerinin temsilcileri, akademisyenler, milli sporcular ve Kağıtspor sporcuları katıldı.

Spor geleneğine vurgu

Açılış konuşmasında Başkan Büyükakın, şehitlere rahmet ve şükranla andı, Türkiye’ye başsağlığı diledi. Sporda başarının köklü bir geleneğe dayandığını vurgulayan Büyükakın, sporun rol model etkisine dikkat çekti. Örnek olarak Eray Şamdan’ı gösteren Büyükakın, Eray’ın babasının da karate yaptığını ve bunun bir geleneği başlattığını belirtti. Ayrıca hatalardan öğrenmenin önemine değinerek, 'Önce yenilirsiniz, ama ustalaşmaya giden yol hatadan geçer' sözleriyle sporun gelişim sürecini anlattı ve bunun bir spor ekosistemi oluşturduğunu ifade etti.

Kent hafızası ve spor müzesi

Başkan Büyükakın, spor başarılarının kent hafızasında korunmasının önemine işaret ederek, spor müzesinin bu hafızayı canlı tutacağını söyledi. 'Spor müzesinde şampiyonlarımızın izleri olsun, dijital imkanlarla destekleyelim, balmumu heykeller, çizgi romanlar ve kitaplarla gençlere ilham verelim' önerisinde bulundu. Akademik çalışmaların da spor geleneğini ve başarı hikayelerini belgelemek için kritik olduğunu belirten Büyükakın, konuşmasını 'Kocaeli’nin sportif geçmişi, kent hafızasında korunmasında ve gelecekteki başarıların temelini oluşturmasında oldukça önemli' ifadeleriyle tamamladı.

Ödüller ve sergi gezisi

Program sonunda Başkan Tahir Büyükakın, Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül’e hediye takdim etti. Ayrıca 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda madalya kazanan Kocaelili sporcular Eray Şamdan (karate), Ayşen Taşkın (boks), Münir Ertuğ, Tuğçe Beder, Muhammed Ali Demirel ve Buketnur Karabulut (judo) ödüllendirildi. Başkan Büyükakın ve protokol üyeleri, kentin spor geçmişinde önemli yeri olan takımlar ve başarıların yer aldığı özel sergiyi gezerek sergiyi inceledi.

