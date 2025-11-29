Kocaeli'de Toplu Taşımada Kalite: TUEM ile Yeni Dönem

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Vinsan Tesisleri'ndeki TUEM ile şoförlere verilen kapsamlı eğitimler, güvenli ve konforlu toplu taşımayı hedefliyor.

Kocaeli'de toplu taşımada kalite ve memnuniyet artıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma, ticari taksi ve servis şoförlerine yönelik kapsamlı eğitim programlarıyla ulaşım hizmetlerinde kaliteyi yükseltmeyi amaçlıyor. Toplu Ulaşım Eğitim Merkezi (TUEM) bu hedef doğrultusunda hayata geçirildi.

Modern altyapı: Vinsan Tesisleri'nde bir merkez

Hizmete alınan TUEM, Vinsan Tesisleri içinde yer alan modern eğitim altyapısıyla sürücülere tek çatı altında kapsamlı eğitimler sunuyor. Merkez; 100 kişilik eğitim salonu ve simülasyon odası ile bu yıl içinde hizmete başlayarak teorik ve uygulamalı eğitimlere başladı.

Eğitim içeriği ve yetkinlik kazandırma

Sürücülere sadece mesleki bilgi verilmiyor; güvenli sürüş teknikleri, etkili yolcu iletişimi, engelli yolculara duyarlılık, temel ilk yardım, yangın güvenliği ve trafik mevzuatı gibi kritik konularda da uygulamalı ve teorik eğitimler düzenleniyor. Alanında uzman eğitmenlerin verdiği bu eğitimleri tamamlayan sürücüler, sektörde kalite standardı oluşturan "şoför kartı" almaya hak kazanıyor.

Hedef: Güvenli ve konforlu ulaşım ağı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TUEM aracılığıyla sürücülerin bilgi ve becerilerini güncel tutmayı, vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat etmesini sağlamayı hedefliyor. Merkezin devreye alınmasıyla şehir genelinde toplu taşımaya olan güvenin artması ve Kocaeli’nin toplu taşımada örnek bir marka şehir haline gelmesi amaçlanıyor.

