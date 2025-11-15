Kocaeli'de Yoğun Sis Trafiği Aksattı — D-100'de Zor Anlar

Kocaeli'de yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açtı

Kocaeli genelinde erken saatlerden itibaren etkili olan yoğun sis, hem kent merkezinde hem de D-100 Karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yer yer ciddi ölçüde düşmesi, trafikte yoğunluğa ve zaman zaman akışın yavaşlamasına neden oldu.

Hangi bölgeler etkilendi?

Sis, özellikle Kartepe yönünde daha belirgin hissedildi. Alçaktan seyreden sis bulutları nedeniyle sürücüler, trafik akışını korumak için kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. İzmit ve Kartepe çevresini kaplayan yoğun sis havadan da görüntülendi; şehir üzerinde oluşan tabaka kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Yetkililerden sürücülere uyarı

Ulaşımda zaman zaman aksamalara yol açan sis nedeniyle yetkililer, sisli havanın etkisini sürdürebileceğini belirterek sürücüleri hızlarını düşürmeye ve takip mesafesini korumaya davet etti.

