Koçarlı'da Doğa Yürüyüşü Kazası: Murat Ü. Dere Yatağından Kurtarıldı

Koçarlı'da yürüyüş yapan Murat Ü. (50), dere yatağına düşüp ayağını kırdı. AFAD, UMKE ve JAK ekipleri müdahale edip Jandarma helikopteriyle hastaneye sevk etti.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 17:29
Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Bağarcık Mahallesi mevkiinde doğa yürüyüşü yapan Murat Ü. (50), dere yatağına düşerek ayağını kırdı.

Kurtarma Çalışmaları

Olayın ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve JAK ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, dere yatağında mahsur kalan şahsı bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı şahıs, Jandarma helikopteri ile dağlık alandan alınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Tedavi

Yaralı şahsın tedavisinin Adnan Menderes Üniversitesi hastanesinde devam ettiği öğrenildi.

