Koçarlı'da Doğa Yürüyüşü Kazası: Murat Ü. Dere Yatağından Kurtarıldı
Olayın Detayları
Edinilen bilgiye göre, Bağarcık Mahallesi mevkiinde doğa yürüyüşü yapan Murat Ü. (50), dere yatağına düşerek ayağını kırdı.
Kurtarma Çalışmaları
Olayın ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve JAK ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, dere yatağında mahsur kalan şahsı bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı şahıs, Jandarma helikopteri ile dağlık alandan alınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.
Tedavi
Yaralı şahsın tedavisinin Adnan Menderes Üniversitesi hastanesinde devam ettiği öğrenildi.
YÜRÜYÜŞ YAPARKEN DERE YATAĞINA DÜŞEN ŞAHIS KURTARILDI