Koçarlı'da Gıda Denetimleri: Toplu Tüketim Yerleri Denetlendi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın programı kapsamında et, tavuk ve süt ürünleri başta olmak üzere toplu tüketim yerlerinde kapsamlı gıda denetimi yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 11:12
Koçarlı'da gıda denetimleri aralıksız sürüyor

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, vatandaşın sağlığını korumaya yönelik gıda denetimleri aralıksız devam ediyor.

81 ilde eş zamanlı kapsamlı kontrol

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı yürütülen program kapsamında ilçede kapsamlı bir kontrol gerçekleştirildi.

Hedef ürünler ve denetim kriterleri

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilçe genelinde et, tavuk ve süt ürünleri başta olmak üzere yüksek risk taşıyan hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim yerleri denetlendi. Gıda kontrol görevlileri, ürünlerin son tüketim tarihleri, uygun muhafaza şartları, bozulma ve bulaşma riskleri ile hijyen şartlarına uygunluğu titizlikle inceledi.

Yetkililerden açıklama

Yetkililer, denetimlerin temel amacının halk sağlığının korunması olduğunu vurguladı ve gıda güvenliğinin sürdürülebilirliği için bu tür kontrollerin belirlenen programlar dahilinde devam edeceğini bildirdi. Ayrıca esnafın da kurallara uyması konusunda hassasiyet göstermesinin beklendiği ifade edildi.

