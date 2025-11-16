Koçarlı’da Üreticilere Şap Uyarısı ve Tarımsal Destek Bilgilendirmesi

Koçarlı ekipleri Çakırbeyli ve Cincin mahallelerinde üreticilere şap önlemleri, tarım sayımı ve güncel tarımsal destekleri anlattı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 11:41
Koçarlı’da Üreticilere Şap Uyarısı ve Tarımsal Destek Bilgilendirmesi

Koçarlı’da üreticilere şap hastalığı ve tarımsal destek bilgilendirmesi

Saha toplantılarında hayvan sağlığı ve destekler anlatıldı

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde yürüttükleri bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında Çakırbeyli ve Cincin mahallelerinde üreticilerle bir araya gelindi.

Veteriner hekimler ile ziraat mühendislerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda, şap hastalığına karşı alınması gereken tedbirler ayrıntılı şekilde aktarıldı. Uzmanlar, hastalığın önlenmesi ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik uygulamaları üreticilere anlattı.

Ayrıca toplantılarda tarım sayımı uygulamasının detayları ile güncel tarımsal destekleme kalemleri üreticilere iletildi. Sahadaki görüşmelerde çiftçilerin merak ettiği sorular tek tek yanıtlandı ve uygulamaya ilişkin yol haritası paylaşıldı.

Kurum yetkilileri, yapılan bilgilendirmenin amacının hem hayvan sağlığını korumak hem de üreticilerin hak ettiği desteklere daha kolay ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti. Benzer bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceği vurgulandı.

KOÇARLI İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÜRETİCİLERİN AYAĞINA GİDEREK HEM HASTALIKLARLA...

KOÇARLI İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÜRETİCİLERİN AYAĞINA GİDEREK HEM HASTALIKLARLA MÜCADELE HEM DE TARIMSAL DESTEKLER KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPTI.

KOÇARLI İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÜRETİCİLERİN AYAĞINA GİDEREK HEM HASTALIKLARLA...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fuar Aydın binlerce vatandaşı üreticilerle buluşturuyor
2
Elazığ'da Trafik Kazası: Rızaiye Mahalle’si Pertek Cadde’sinde 1 Yaralı
3
Dengbejlik Diyarbakır'da Gençlerin İlgisini Kaybediyor
4
Şırnak’ta Kaçakçılık Suçundan 2 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
5
Şehit Annesinin Çağrısı Tunceli'de 14 Yaşındaki Gençte Karşılık Buldu
6
Kayseri'de Mevsimin İlk Karı: Büyükşehir 79 Araç, 160 Personelle Seferber
7
Çanakkale'de 'Yıldırım-2025' Seferberlik Tatbikatı İcra Edildi

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?