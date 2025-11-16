Koçarlı’da Üreticilere Şap Uyarısı ve Tarımsal Destek Bilgilendirmesi

Koçarlı’da üreticilere şap hastalığı ve tarımsal destek bilgilendirmesi

Saha toplantılarında hayvan sağlığı ve destekler anlatıldı

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde yürüttükleri bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında Çakırbeyli ve Cincin mahallelerinde üreticilerle bir araya gelindi.

Veteriner hekimler ile ziraat mühendislerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda, şap hastalığına karşı alınması gereken tedbirler ayrıntılı şekilde aktarıldı. Uzmanlar, hastalığın önlenmesi ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik uygulamaları üreticilere anlattı.

Ayrıca toplantılarda tarım sayımı uygulamasının detayları ile güncel tarımsal destekleme kalemleri üreticilere iletildi. Sahadaki görüşmelerde çiftçilerin merak ettiği sorular tek tek yanıtlandı ve uygulamaya ilişkin yol haritası paylaşıldı.

Kurum yetkilileri, yapılan bilgilendirmenin amacının hem hayvan sağlığını korumak hem de üreticilerin hak ettiği desteklere daha kolay ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti. Benzer bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceği vurgulandı.

